Українських полонених не було в російському Іл-76, який упав під Бєлгородом, — Олексій данілов

Однак, за його словами, Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких повинні були обміняти того дня.

Автор фото: Дмитро Ларін

На борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, не було українських полонених. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню «Бабель».

Однак, за його словами, Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких повинні були обміняти того дня.

«Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати - ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості», - сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що якби на борту Іл-76 були українські військовополонені, то росіяни скористалися б цією інформацією.

«Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка», - додав він.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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