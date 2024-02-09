Вимагали 500 000 грн хабаря за непроведення перевірки: на Київщини затримали працівників Держпраці

У Київської області поліцейські затримали працівників Держпраці, які вимагали хабар у пів мільйона гривень за непроведення позапланової перевірки. Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.
Зазначається, що інспектори Державної служби України з питань праці прибули на територію будівництва одного з суб’єктів господарювання для проведення позапланової перевірки.
«Аби підприємство уникнуло перевірки, зловмисники запропонували власнику товариства заплатити 500 тисяч гривень. Однак, він має укласти недіючу угоду з придбання будівельних товарів у певної організації, та перевести на її рахунок запропоновані кошти», - сказано у повідомленні.
Поліцейські затримали фігурантів під час одержання коштів.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.
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