Податківці на лижах перевіряють господарські об’єкти на гірськолижному курорті «Буковель»

Торгова виручка в січні на курорті склала майже 1 млрд гривень, що у порівнянні з січнем 2023 року удвічі більше.

Джерело фото: ДПС в Івано-Франківській області / Facebook

Податківці Івано-Франківщини повідомили про перевірки господарських об’єктів на гірськолижному курорті «Буковель» щодо порядку проведення розрахункових операцій, в ході яких охоплено також і заклади громадського харчування, розміщені на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас.

Так, в ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зазначили, що з початку року вдалося провести 91 фактичну перевірку господарських об’єктів в районі гірськолижного курорту.

«До суб’єктів господарювання за недотримання норм законодавства, а саме непроведення операцій через РРО застосовано 3,2 мільйона гривень штрафних санкцій, в тому числі до 21 суб’єкта господарювання, які зареєстровані в ГУ ДПС інших областей на суму 192,5 тисячі гривень», - сказано у повідомленні.

Також податківці перевіряють платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та в основному здійснюють діяльність у сфері громадського харчування та наданні послуг з розміщення на тимчасове проживання в готелях та садибах.

«Протягом 2024 року перевірено 38 таких платників єдиного податку до яких застосовано майже 2,6 мільйона гривень штрафів. Найтиповішими порушеннями є непроведення операцій через РРО. Крім того, встановлено порушення аптечним закладом порядку ведення обліку товарних запасів та відповідно здійснення продажу не облікованих товарів», - зазначили у ДПС.

Окрім того, податківці повідомили про 5 випадків здійснення підприємницької діяльності без держреєстрації та ще 4 факти торгівлі алкогольними та тютюновими виробами без відповідних ліцензій. Спільно з працівниками Нацполіції з незаконного обігу було вилучено підакцизну продукцію на суму 22,4 тисячі гривень. Також податківці зафіксували 5 випадків недотримання підприємцями норм трудового законодавства, а саме неофіційне працевлаштування найманих працівників.

«На курорті Буковель торгова виручка в січні 2024 року склала майже 1 мільярд гривень та перевищила грудневий виторг майже на 400 мільйонів гривень», - повідомили у податковій та зазначили, що у порівнянні з січнем 2023 року виручка зросла удвічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.