Налоговики на лыжах проверяют хозяйственные объекты на горнолыжном курорте «Буковель»

Торговая выручка в январе на курорте составила почти 1 млрд гривен, что по сравнению с январем 2023 года вдвое больше.

Источник фото: ГПС в Ивано-Франковской области / Facebook

Налоговики Ивано-Франковщины сообщили о проверках хозяйственных объектов на горнолыжном курорте «Буковель» относительно порядка проведения расчетных операций, в ходе которых охвачены также и заведения общественного питания, расположенные на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс.

Так, в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области отметили, что с начала года удалось провести 91 фактическую проверку хозяйственных объектов в районе горнолыжного курорта.

«К субъектам хозяйствования за несоблюдение норм законодательства, а именно непроведение операций через РРО применено 3,2 миллиона гривен штрафных санкций, в том числе к 21 субъекту хозяйствования, которые зарегистрированные в ГУ ГНС других областей на сумму 192,5 тысяч гривен», – сказано в сообщении.

Также налоговики проверяют налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и в основном осуществляют деятельность в сфере общественного питания и предоставлении услуг по размещению на временное проживание в гостиницах и усадьбах.

«В течение 2024 года проверено 38 таких плательщиков единого налога, к которым применено почти 2,6 миллиона гривен штрафов. Наиболее типичными нарушениями являются непроведение операций через РРО. Кроме того, установлено нарушение аптечным заведением порядка ведения учета товарных запасов и соответственно осуществление продажи неучтенных товаров», - отметили в ГНС.

Кроме того, налоговики сообщили о 5 случаях осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и еще 4 фактах торговли алкогольными и табачными изделиями без соответствующих лицензий. Совместно с работниками Нацполиции из незаконного оборота было изъято подакцизную продукцию на сумму 22,4 тысячи гривен. Также налоговики зафиксировали 5 случаев несоблюдения предпринимателями норм трудового законодательства, а именно – неофициальное трудоустройство наемных работников.

«На курорте Буковель торговая выручка в январе 2024 года составила почти 1 миллиард гривен и превысила декабрьскую выручку почти на 400 миллионов гривен», - сообщили в налоговой и отметили, что по сравнению с январем 2023 года выручка выросла вдвое.

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