Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

8 февраля стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный уходит с должности.

В соцсетях судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному.

В частности, судьи Верховного Суда Елена Кибенко, Виктор Пророк и Дмитрий Гудыма сделали фото в своих соцсетях и сменили фото обложки.

Также свое уважение выразила известный адвокат, арбитражный управляющий, член АЮУ Елена Волянская, член научно-консультационного совета при председателе Верховной Рады Украины в Научно-консультационный совет при председателе Верховной Рады Украины Михаил Савчин, член Высшего совета правосудия Роман Маселко и эксперт в Офисе изменений при Минобороны Михаил Жернаков, ранее координировавший ГРД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.