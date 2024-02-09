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Количество чиновников в Украине сократилось: свежие данные от Минфина

10:25, 9 февраля 2024
На начало 2024 года в органах государственной власти фактически работает 169 тысяч человек.
Количество чиновников в Украине сократилось: свежие данные от Минфина
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Министерство финансов обнародовало свежие данные о количестве работников государственных органов по состоянию на 1 января 2024 года. По отчету Минфина, в 108 органах государственной власти работает более 169 тысяч человек.

Наибольшее количество работников зарегистрировано в Пенсионном фонде - 21 570 человек, и в Государственной налоговой службе - 20 625 человек. Также значительные численность занимают Министерство юстиции (11 789 человек), Государственная таможенная служба (9 768 человек) и Государственная казначейская служба (9 768 человек).

С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников в Государственной налоговой службе (-2,6 тысячи человек), Госпродпотребслужбе (-927 человек) и аппаратов местных и апелляционных судов (-773 человека). С другой стороны, увеличилась численность работников в Пенсионном фонде (+1,3 тысячи человек), Министерстве юстиции (+434 человека) и Бюро экономической безопасности (+377 человек).

Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев заявил: "С 1 января Правительство ввело новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов, тем самым повысили прозрачность, предсказуемость и справедливость в выплате заработной платы. Эта реформа назревала давно и была требованием наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

В целом, органы государственной власти, за исключением сектора безопасности и обороны, на начало 2024 года включают Секретариат Кабинета Министров Украины и 17 министерств, 21 службу, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местные государственные администрации и 6 органов судебной власти.

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