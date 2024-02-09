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Кількість чиновників в Україні скоротилася: свіжі дані від Мінфіну

10:25, 9 лютого 2024
На початок 2024 року в органах державної влади фактично працює 169 тисяч осіб.
Кількість чиновників в Україні скоротилася: свіжі дані від Мінфіну
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Міністерство фінансів оприлюднило свіжі дані про кількість працівників державних органів станом на 1 січня 2024 року. За звітом Мінфіну, у 108 органах державної влади працює понад 169 тисяч осіб.

Найбільша кількість працівників зареєстрована у Пенсійному фонді - 21 570 осіб, та в Державній податковій службі - 20 625 осіб. Також значні чисельність займають Міністерство юстиції (11 789 осіб), Державна митна служба (9 768 осіб) та Державна казначейська служба (9 768 осіб).

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників у Державній податковій службі (-2,6 тисячі осіб), Держпродспоживслужбі (-927 осіб) та апаратів місцевих та апеляційних судів (-773 особи). З іншого боку, збільшилась чисельність працівників у Пенсійному фонді (+1,3 тисячі осіб), Міністерстві юстиції (+434 особи) та Бюро економічної безпеки (+377 осіб).

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив: "Із 1 січня Уряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів, тим самим підвищили прозорість, передбачуваність та справедливість у виплаті заробітної плати. Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади».

У цілому, органи державної влади, за винятком сектору безпеки і оборони, на початок 2024 року включають Секретаріат Кабінету Міністрів України та 17 міністерств, 21 службу, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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