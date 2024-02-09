«Україна потребує підтримки», – Шольц під час зустрічі з сенаторами США

Канцлер Німеччини зустрівся з сенаторами США для обговорення підтримки України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи у Вашингтоні, зустрівся з сенаторами США для обговорення подальшої допомоги Україні. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії», - написав канцлер.

Планується, що 9 лютого Шольца прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Однією з найважливіших тем цього зустрічі, ймовірно, стане питання підтримки України.

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