«Украина нуждается в поддержке», – Шольц во время встречи с сенаторами США

Канцлер Германии встретился с сенаторами США для обсуждения поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Вашингтоне, встретился с сенаторами США для обсуждения дальнейшей помощи Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, которые представляют обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", - написал канцлер.

Планируется, что 9 февраля Шольца примет президент США Джо Байден в Белом доме. Одной из важнейших тем этой встречи, вероятно, станет вопрос поддержки Украины.

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