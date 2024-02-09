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Конкурс на должности в службе дисциплинарных инспекторов: какие требования ставит конкурсная комиссия в военное время

09:29, 9 февраля 2024
Разъяснение конкурсной комиссии о подтверждении кандидатами на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов свободного владения одним из официальных языков Совета Европы.
Конкурс на должности в службе дисциплинарных инспекторов: какие требования ставит конкурсная комиссия в военное время
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Конкурсная комиссия, отвечающая за проведение конкурса на должности в службе дисциплинарных инспекторов, осознает сложности, которые стоят перед кандидатами на должность руководителя этой службы, особенно в условиях полномасштабной вооруженной агрессии россии. Конкурсная комиссия будет принимать решение о допуске к участию в конкурсе при наличии минимально необходимого пакета документов в режиме максимального содействия кандидатам. Об этом сообщил Высший совет правосудия.

Например, кроме сертификата международного образца, документом, подтверждающим свободное владение английским или французским языком, может быть приложение к диплому о высшем образовании с соответствующей оценкой или диплом о высшем образовании, полученное на английском или французском языке.

В то же время конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительно проверить уровень владения кандидатами иностранным языком. Например, путем проведения части собеседования на иностранном языке.

Конкурсная комиссия активно работает над проектом порядка проведения конкурса. В то же время уже сейчас очевидно, что собеседования с кандидатами состоятся не ранее чем через два месяца после окончания срока приема документов. Кандидаты могут использовать это время для получения документов, подтверждающих владение иностранным языком.

Ранее мы писали, чем известна Реда Мольене, которая возглавила конкурсную комиссию, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, соавтор законопроекта о Службе дисциплинарных инспекторов Денис Маслов задался вопросом, почему даже за высокий оклад отсутствуют желающие возглавить Службу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пока не нашлось ни одного претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов при Высшем совете правосудия. Поэтому ВСП был вынужден продлить сроки подачи документов для участия в конкурсе до 14 февраля.

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