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Вторая Дисциплинарная палата инициировала дисциплинарное производство против судьи

09:13, 9 февраля 2024
Вторая Дисциплинарная палата ВСП инициировала открытие дисциплинарного дела в отношении судьи Ржищевского городского суда Киевской области.
Вторая Дисциплинарная палата инициировала дисциплинарное производство против судьи
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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия взяла на себя инициативу и начала дисциплинарное производство в отношении судьи Ржищевского городского суда Киевской области. Об этом сообщил Высший совет правосудия.

Дисциплинарное дело в отношении судьи было открыто еще 14 июня 2021 года из-за нарушения правил подсудности при рассмотрении гражданского дела.

Так, в суд обратился иностранный гражданин с заявлением об установлении факта рождения его родственницы на территории Украины в 1929 году с целью получения гражданства Украины.

Обосновывая подсудность дела Ржищевскому городскому суду Киевской области, заявитель подал договор аренды квартиры в городе Ржищеве сроком на 3 месяца.

Суд установил факт рождения на основании показаний свидетеля, предоставленных со слов его родственника, а также указанного договора аренды.

Апелляционный суд отменил такое решение Ржищевского городского суда Киевской области, поскольку установил, что родственница иностранца родилась не в Украине, показания свидетеля является недостаточным и сомнительным доказательством, а территориальная подсудность определена с нарушением.

При рассмотрении дисциплинарного дела было установлено, что судья в течение последних 3 лет рассмотрела еще 39 аналогичных дел. В каждом таком деле основанием для определения территориальной подсудности за Ржищевским городским судом Киевской области были договоры аренды жилых помещений в городе Ржищев, заключенные на 3-6 месяцев.

Во время проверки выяснено, что все указанные договоры были заключены по несуществующим адресам.

Таким образом, в связи с выявлением признаков дисциплинарных нарушений в действиях судьи при рассмотрении этих дел, Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила открыть по собственной инициативе дисциплинарное дело в отношении судьи Ржищевского городского суда Киевской области, в частности, по пункту 3 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду) и объединить его с дисциплинарным делом, открытым в отношении нее в 2021 году.

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