Друга Дисциплінарна палата ініціювала дисциплінарне провадження проти судді

Друга Дисциплінарна палата ВРП ініціювала відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Ржищевського міського суду Київської області.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя взяла на себе ініціативу та розпочала дисциплінарне провадження щодо судді Ржищевського міського суду Київської області. Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Дисциплінарну справу щодо судді було відкрито ще 14 червня 2021 року через порушення правил підсудності під час розгляду цивільної справи.

Так, до суду звернувся іноземний громадянин із заявою про встановлення факту народження його родички на території України у 1929 році з метою отримання громадянства України.

Обґрунтовуючи підсудність справи Ржищевському міському суду Київської області, заявник подав договір оренди квартири у місті Ржищеві строком на 3 місяці.

Суд встановив факт народження на підставі показань свідка, наданих зі слів його родича, а також зазначеного договору оренди.

Апеляційний суд скасував таке рішення Ржищевського міського суду Київської області, оскільки встановив, що родичка іноземця народилась не в Україні, показання свідка є недостатнім та сумнівним доказом, а територіальна підсудність визначена з порушенням.

Під час розгляду дисциплінарної справи було встановлено, що суддя протягом останніх 3 років розглянула ще 39 аналогічних справ. У кожній такій справі підставою для визначення територіальної підсудності за Ржищевським міським судом Київської області були договори оренди житлових приміщень у місті Ржищев, укладені на 3-6 місяців.

Під час перевірки з’ясовано, що усі вказані договори були укладені за неіснуючими адресами.

Таким чином, у зв’язку із виявленням ознак дисциплінарних порушень у діях судді під час розгляду цих справ, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відкрити за власною ініціативою дисциплінарну справу стосовно судді Ржищевського міського суду Київської області, зокрема, за пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду) та об’єднати її з дисциплінарною справою, відкритою щодо неї у 2021 році.

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