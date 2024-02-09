Яке свято 9 лютого: пам’ятні дати

9 лютого Міжнародний день стоматолога.

Джерело фото: objectiv.tv

У п'ятницю, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога, а також у церковному календарі святкують пам'ять святого Панкратія.

Яке сьогодні церковне свято

9 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Панкратія. Святий Панкратій, за переказами, був сучасником Ісуса Христа. Його сім'я проживала в Антіохії, але почувши про чудеса Сина Божого, вони вирушили до Єрусалима. Там вони дуже близько спілкувалися з апостолом Петром. Після Воскресіння Ісуса Христа, один з апостолів охрестив батьків Панкратія. Після смерті своїх батьків, він продав усе майно і відправився жити в печери. Пізніше він подорожував з апостолами Петром і Павлом, а саме вони висвятили його в місті Тавроменія.

Пам’ятні дати 9 лютого:

1234 рік — монгольське завоювання Китаю: монголи захоплюють Кайфен, столицю Династії Цзінь, і підкорюють першу з трьох великих держав середньовічного Китаю;

1263 рік — при Дауґавґриві (сучасна Латвія) литовське військо під командуванням князя Тренети розбиває лівонських хрестоносців;

1849 рік — на території Папської держави революціонери проголошують Італійську Республіку;

1863 рік — американець Елансон Крейґ отримує патент на вогнегасник;

1893 рік — прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф";

1893 рік — відбувається перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж";

1900 рік — Двайт Ф. Девіс засновує тенісний турнір на Кубок Девіса;

1909 рік — у США приймають перший закон про заборону наркотиків;

1942 рік — у Києві німці заарештовують Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

1951 рік — кінозірка Ґрета Ґарбо отримує американське громадянство;

1955 рік — відкривається Римський метрополітен;

1961 рік — The Beatles вперше виступають під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern;

1969 рік — здійснює свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1964 рік — The Beatles вперше з'являються в прямому ефірі американського телебачення;

1972 рік — відбувається перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings;

1991 рік — литовці голосують за незалежність;

1993 рік — Пол Маккартні випускає сольний альбом Off the Ground.

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