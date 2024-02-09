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Пентагон підтвердив готовність співпрацювати з новим Головнокомандувачем ЗСУ Сирським

08:35, 9 лютого 2024
США будуть ефективно працювати з новим головним військовим України – представник Пентагону.
Пентагон підтвердив готовність співпрацювати з новим Головнокомандувачем ЗСУ Сирським
Джерело фото: glavnoe.in.ua
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Як раніше заявив Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Президент України Володимир Зеленський має право вибирати, хто очолюватиме українську армію. Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер підтвердила, що Сполучені Штати будуть ефективно працювати з новим Головнокомандувачем українських Збройних Сил Олександром Сирським у зв'язку із змінами у військовому керівництві України, – повідомляє Reuters.

Валландер підкреслила, що Україна має демократичний цивільний контроль над військовими, у відміну від росії.

«Сполучені Штати поважають і будуть працювати з ким завгодно, кого демократично обрана влада, як лідера, так і президента Зеленського, обере головнокомандувачем», – наголосила вона, додаючи: «Ми ефективно співпрацюємо з генералом Сирським, і ми вже це робимо».

Помічниця голови Пентагону також відзначила генерала Сирського як «досвідченого, успішного командира».

Як відомо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

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