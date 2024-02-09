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Пентагон подтвердил готовность сотрудничать с новым Главнокомандующим ВСУ Сирским

08:35, 9 февраля 2024
США будут эффективно работать с новым главным военным Украины – представитель Пентагона.
Пентагон подтвердил готовность сотрудничать с новым Главнокомандующим ВСУ Сирским
Источник фото: glavnoe.in.ua
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Как ранее заявил Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто будет возглавлять украинскую армию. Помощница министра обороны США Селеста Валландер подтвердила, что Соединенные Штаты будут эффективно работать с новым Главнокомандующим украинских Вооруженных Сил Александром Сырским в связи с изменениями в военном руководстве Украины, - сообщает Reuters.

Валландер подчеркнула, что Украина имеет демократический гражданский контроль над военными, в отличие от России.

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с кем угодно, кого демократически избранная власть, как лидера, так и президента Зеленского, выберет главнокомандующим", - подчеркнула она, добавляя: "Мы эффективно сотрудничаем с генералом Сырским, и мы уже это делаем".

Помощница главы Пентагона также отметила генерала Сырского как "опытного, успешного командира".

Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

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