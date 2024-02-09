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Белый дом прокомментировал указ Зеленского об отставке Залужного

08:13, 9 февраля 2024
Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома назвал Зеленского Главнокомандующим ВСУ.
Белый дом прокомментировал указ Зеленского об отставке Залужного
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Президента Украины Владимира Зеленского по смене главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

Во время брифинга 8 февраля, как сообщает "Европейская правда", Кирби подчеркнул, что Зеленский является Главнокомандующим своих Вооруженных Сил и "может решать, кто будет в военном руководстве".

"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", - добавил Кирби.

Он также отверг утверждение о том, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине. Однако, он не предоставил подтверждения тому, что этот кадровый вопрос был обсужден между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".

Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

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