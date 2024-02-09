Белый дом прокомментировал указ Зеленского об отставке Залужного

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Президента Украины Владимира Зеленского по смене главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.
Во время брифинга 8 февраля, как сообщает "Европейская правда", Кирби подчеркнул, что Зеленский является Главнокомандующим своих Вооруженных Сил и "может решать, кто будет в военном руководстве".
"В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", - добавил Кирби.
Он также отверг утверждение о том, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине. Однако, он не предоставил подтверждения тому, что этот кадровый вопрос был обсужден между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".
Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.
Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.
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