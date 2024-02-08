В 2023 году нагрузка на судью выросла почти на 33%: в КЦС ВС обсудили итоги работы суда и гражданской юрисдикции

В прошлом году на рассмотрении судов Украины, в том числе КЦС ВС, находилось более 1,5 млн. гражданских дел, отметил председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Борис Гулько.

Фото: supreme.court.gov.ua

Прошлый год для судебной системы ознаменовался не только вызовами, обусловленными ведением на территории нашей страны боевых действий, отражением вооруженной агрессии, но и значительным оттоком кадров в судах всех юрисдикций. Об этом сказал председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Борис Гулько на собрании судей, посвященном результатам осуществления правосудия по гражданской юрисдикции в 2023 году, передает официальный сайт ВС.

Борис Гулько поінформував, що в минулому році на розгляді судів України, у тому числі КЦС ВС, перебувало понад 1,5 млн цивільних справ.

У 2023 році кількість розглянутих цивільних справ судами першої інстанції майже досягла показників 2021 року: на розгляді перебувало близько 1,4 млн справ, із них надійшло на розгляд за рік майже 1,2 млн справ, розглянуто – майже 1,1 млн справ. Борис Гулько відзначив зменшення залишку нерозглянутих справ на кінець року в порівнянні з попереднім періодом (з 25,47 % до 21,6 %) попри збільшення кількості справ, що перебували на розгляді судів у минулому році.

Збільшення надходжень справ до судів першої інстанції відобразилося на результатах апеляційних судів. У 2023 році на їх розгляді перебувало майже 96 тис. справ. Тільки за рік надійшло понад 71 тис. справ, судами розглянуто близько 72 тис. справ. Нерозглянутими залишилися понад 24 тис. справ (25,5 %), у 2022 році цей показник становив 30,6 %.

Голова КЦС ВС висловив сподівання, що розпочатий конкурс з добору суддів і його ефективне проведення посприяє вирішенню головного завдання – доступу до правосуддя та вирішенню спорів у розумні строки.

Підсумовуючи роботу КЦС ВС у 2023 році, Борис Гулько зауважив, що в минулому році навантаження на одного суддю зросло майже на 33 % порівняно з 2022 роком. Так, у 2022 році це було 574 справ і матеріалів, а в 2023 році – 764. Крім того, середня кількість розглянутих у складі колегій справ і матеріалів на одного суддю становила у 2022 році майже 1035, а у 2023 році – вже 1285.

Загалом у минулому році на розгляді КЦС ВС перебувало майже 26 тис. процесуальних звернень і справ, що на 13,8 % більше, ніж у 2022 році. Із них розглянуто понад 18 тис. справ, тобто 72 % від тих, що перебували на розгляді. Залишок справ на кінець року становив майже 6500 справ, що становить 24,86 %. Колегії суддів КЦС ВС передали в минулому році на розгляд Великої Палати ВС 60 справ; об’єднаної палати КЦС ВС – 44 справи.

Найбільш поширеною категорією спорів залишалися спори, які виникають із правочинів, зокрема договорів. Другою за кількістю категорією є спори, що виникають із трудових правовідносин. Третє місце у 2023 році зайняли спори про відшкодування шкоди. Далі – спори, що виникають із земельних правовідносин, щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно та сімейні спори.

Також зросла кількість справ, розглянутих касаційним судом, як судом апеляційної інстанції.

У 2023 році КЦС ВС активно працював над питанням забезпечення єдності та сталості судової практики в межах визначеної компетенції: оприлюднено 18 оглядів судової практики, з них 12 щомісячних, три зведених і три тематичних огляди. Проводилися зустрічі із суддями місцевих та апеляційних судів, на яких обговорювалися проблемні питання правозастосування, оскільки обов’язком ВС є, зокрема, надання методичної допомоги судам нижчих інстанцій.

Секретар Пленуму ВС, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник поінформував про роботу суддів палати. Він зазначив, що статистичні дані, які навів голова КЦС ВС, чітко свідчать про те, що судді палати, незважаючи на складні часи, пов’язані з воєнним станом у державі і всіма наслідкам, які з цього випливають, витримали найскладніші іспити, проявили мужність, професійну якість і доброчесність. Навантаження на суддів у 2023 році значно збільшилося, але це не вплинуло, а, навпаки, підштовхнуло суддів до ще більшої самоорганізації, і зменшився залишок нерозглянутих справ.

Секретар Першої палати КЦС зазначив, що, крім процесуальної діяльності, у суддів є й інші обов’язки. Це обов’язки, які випливають із судоустрійного закону та Кодексу суддівської етики. Так, судді Першої СП брали активну участь у заходах, пов’язаних з удосконаленням професійного рівня самих суддів, підвищення іміджу ВС і судової влади загалом, брали участь у численних зустрічах у форматі круглих столів, конференцій, семінарів, суддівських форумах, нарадах, підготовці оглядів судової практики та ін. Судді Першої СП активно долучалися до викладацької, наукової та просвітницької роботи, аналізу численних законопроєктів, що стосуються судової влади тощо. Так, судді опублікували багато науково-прикладних публікацій. Крім того, суддями Першої палати надавалася методична допомога суддям першої та апеляційної інстанцій, у тому числі з виїздом на місця, що значно покращило якість такої допомоги та комунікацію із суддями.

Секретар другої судової палати КЦС ВС Марина Червинська розповіла про підсумки роботи палати в минулому році. Зокрема, за результатами перегляду судових рішень суддями палати у справах після відкриття провадження 45 % рішень апеляційного суду було залишено без змін, 40 % – скасовано, 10 % – змінено, 5 % – з різних підстав провадження у справах закрито. При цьому Марина Червинська акцентувала, що, скасовуючи рішення суду попередньої інстанції, у 235 справах судді палати ухвалили нове (остаточне) рішення. Також вона звернула увагу на те, що судді палати зробили значний внесок у забезпечення Верховним Судом єдності судової практики: до ОП КЦС ВС у 2023 році було передано 22 справи.

Секретар третьої судової палати КЦС ВС Ірина Фаловська підсумувала роботу палати в 2023 році. Вона зазначила, що попри значне навантаження на суддів їх ефективній роботі сприяли взаємоповага і взаємодопомога в колективі, оскільки лише вісім суддів здійснювали правосуддя в палаті. Також секретар палати зауважила, що цього року судді працюватимуть над тим, щоб покращити статистичні дані (зменшення залишку справ), водночас, як і завжди раніше, якості рішень буде надаватися перевага над кількістю. Пріоритетами в роботі суддів палати цього року Ірина Фаловська назвала досягнення балансу кількості і якості справ, забезпечення єдності судової практики, ефективного здійснення права на судовий захист, покращення якості та доступності правосуддя.

Заступник керівника Апарату ВС – керівник секретаріату КЦС Олена Грицик поінформувала про підсумки роботи секретаріату за 2023 рік. Вона зазначила, що у звітному періоді рівень надходження документів досягнув показника довоєнного періоду, у зв’язку із чим збільшилося навантаження на працівників секретаріату. Зокрема, зросла кількість надходжень документів через підсистему «Електронний суд» і тепер на 210 % перевищує показник 2022 року. Також Олена Грицик зауважила, що в реаліях сьогодення (запровадження воєнного стану, повідомлення про оголошення повітряних тривог тощо) функціонування підсистеми «Електронний суд» підвищує ефективність правосуддя, спрощує доступ учасників судового процесу до матеріалів справ.

Зазначене доводить те, що запровадження електронного урядування та документообігу послідовно набирає обертів, активніше відбувається комунікація державних органів, зокрема й судів, із громадянами, завдяки чому в найближчій перспективі очікуємо подальшого спрощення такої комунікації, що в свою чергу позитивно впливає на ставлення громадян до судової системи та підвищує рівень довіри до органів системи правосуддя.

Інформація голови КЦС ВС про стан здійснення правосуддя у цивільній юрисдикції у 2023 році:

Підсумки роботи секретаріату КЦС ВС за 2023 рік:

Ранее сообщалось, что в Кассационном уголовном суде ВС подвели итоги работы за 2023 год.

Добавим, Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет.

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