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Білий дім прокоментував указ Зеленського про відставку Залужного

08:13, 9 лютого 2024
Координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу Білого дому навав Зеленського Головнокомандувачем ЗСУ.
Білий дім прокоментував указ Зеленського про відставку Залужного
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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України. Як відомо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Під час брифінгу 8 лютого, як повідомляє «Європейська правда», Кірбі підкреслив, що Зеленський є Головнокомандувачем своїх Збройних Сил і «може вирішувати, хто буде у військовому керівництві».

«У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами», - додав Кірбі.

Він також відкинув твердження про те, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні. Проте, він не надав підтвердження тому, що це кадрове питання було обговорене між Києвом і Вашингтоном «на високому рівні».

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

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