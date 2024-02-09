Білий дім прокоментував указ Зеленського про відставку Залужного

Координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу Білого дому навав Зеленського Головнокомандувачем ЗСУ.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України. Як відомо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Під час брифінгу 8 лютого, як повідомляє «Європейська правда», Кірбі підкреслив, що Зеленський є Головнокомандувачем своїх Збройних Сил і «може вирішувати, хто буде у військовому керівництві».

«У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами», - додав Кірбі.

Він також відкинув твердження про те, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні. Проте, він не надав підтвердження тому, що це кадрове питання було обговорене між Києвом і Вашингтоном «на високому рівні».

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.