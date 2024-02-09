Какой праздник 9 февраля: памятные даты

9 февраля Международный день стоматолога.

Источник фото: objectiv.tv

В пятницу, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога, а также в церковном календаре празднуют память святого Панкратия.

Какой сегодня церковный праздник

9 февраля в церковном календаре - день памяти святого Панкратия. Святой Панкратий, по преданию, был современником Иисуса Христа. Его семья проживала в Антиохии, но услышав о чудесах Сына Божьего, они отправились в Иерусалим. Там они очень близко общались с апостолом Петром. После Воскресения Иисуса Христа, один из апостолов крестил родителей Панкратия. После смерти своих родителей, он продал все имущество и отправился жить в пещеры. Позже он путешествовал с апостолами Петром и Павлом, а именно они рукоположили его в городе Тавромения.

Памятные даты 9 февраля:

1234 год - монгольское завоевание Китая: монголы захватывают Кайфэн, столицу Династии Цзинь, и покоряют первое из трех великих государств средневекового Китая;

1263 год - при Даугавгриве (современная Латвия) литовское войско под командованием князя Тренеты разбивает ливонских крестоносцев;

1849 год - на территории Папского государства революционеры провозглашают Итальянскую Республику;

1863 год - американец Элансон Крейг получает патент на огнетушитель;

1893 год - происходит первый в мире сеанс стриптиза (Париж, "Мулен Руж";

1900 год - Двайт Ф. Дэвис основывает теннисный турнир на Кубок Дэвиса;

1909 год - в США принимают первый закон о запрете наркотиков;

1942 год - в Киеве немцы арестовывают Елену Телигу и других представителей украинской интеллигенции, преимущественно членов ОУН;

1951 год - кинозвезда Грета Гарбо получает американское гражданство;

1955 год - открывается Римский метрополитен;

1961 год - The Beatles впервые выступают под этим названием в ливерпульском клубе Cavern;

1969 год - совершает свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74;

1964 год - The Beatles впервые появляются в прямом эфире американского телевидения;

1972 год - происходит первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings;

1991 год - литовцы голосуют за независимость;

1993 год - Пол Маккартни выпускает сольный альбом Off the Ground.

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