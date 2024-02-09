Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному

Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи в стані необхідної оборони, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що інших доказів, які б спростували версію сторони захисту про те, що застосування пневматичного пістолета було здійснено у зв'язку з агресивною поведінкою потерпілого та для захисту від нього, судом не наведено, і, таким чином, твердження засудженого не спростовані «поза розумним сумнівом».

Суддя з Херсону досі не з’явився в новий суд і перебуває невідомо де

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду ймовірно залишився в окупованому Херсоні, а тепер може бути звільнений з посади за небажання працювати.

Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена

У Вищій раді правосуддя зазначили, що в існуванні Ради голів судів при ВРП більше немає сенсу.

Володимир Зеленський про зміни у ЗСУ: Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах і проведене перезавантаження генералітету

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій і виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах, — Зеленський про найближчі зміни у ЗСУ.

  1. Суд інфо

Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: які вимоги ставить конкурсна комісія у військовий час

09:29, 9 лютого 2024
Роз’яснення конкурсної комісії щодо підтвердження кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів вільного володіння однією з офіційних мов Ради Європи.
Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: які вимоги ставить конкурсна комісія у військовий час
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конкурсна комісія, що відповідає за проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів, усвідомлює складнощі, які стоять перед кандидатами на посаду керівника цієї служби, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії росії. Конкурсна комісія буде ухвалювати рішення щодо допуску до участі в конкурсі за наявності мінімально необхідного пакета документів у режимі максимального сприяння кандидатам. Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Наприклад, окрім сертифіката міжнародного зразка, документом, що підтверджує вільне володіння англійською або французькою мовою, може бути додаток до диплома про вищу освіту з відповідною оцінкою чи диплом про вищу освіту, здобуту англійською чи французькою мовою.

Водночас конкурсна комісія залишає за собою право додатково перевірити рівень володіння кандидатами іноземною мовою. Наприклад, шляхом проведення частини співбесіди іноземною мовою.

Конкурсна комісія активно працює над проєктом порядку проведення конкурсу. У той же час уже зараз очевидним є те, що співбесіди з кандидатами відбудуться не раніше ніж через два місяці після закінчення строку прийому документів. Кандидати можуть використати цей час для отримання документів, що підтверджують володіння іноземною мовою.

Раніше ми писали, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поки що не знайшлося жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів при Вищій раді правосуддя. Через це ВРП була вимушена продовжити строки подання документів для участі у конкурсі до 14 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду