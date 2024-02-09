Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: які вимоги ставить конкурсна комісія у військовий час

Роз’яснення конкурсної комісії щодо підтвердження кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів вільного володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

Конкурсна комісія, що відповідає за проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів, усвідомлює складнощі, які стоять перед кандидатами на посаду керівника цієї служби, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії росії. Конкурсна комісія буде ухвалювати рішення щодо допуску до участі в конкурсі за наявності мінімально необхідного пакета документів у режимі максимального сприяння кандидатам. Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Наприклад, окрім сертифіката міжнародного зразка, документом, що підтверджує вільне володіння англійською або французькою мовою, може бути додаток до диплома про вищу освіту з відповідною оцінкою чи диплом про вищу освіту, здобуту англійською чи французькою мовою.

Водночас конкурсна комісія залишає за собою право додатково перевірити рівень володіння кандидатами іноземною мовою. Наприклад, шляхом проведення частини співбесіди іноземною мовою.

Конкурсна комісія активно працює над проєктом порядку проведення конкурсу. У той же час уже зараз очевидним є те, що співбесіди з кандидатами відбудуться не раніше ніж через два місяці після закінчення строку прийому документів. Кандидати можуть використати цей час для отримання документів, що підтверджують володіння іноземною мовою.

Раніше ми писали, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поки що не знайшлося жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів при Вищій раді правосуддя. Через це ВРП була вимушена продовжити строки подання документів для участі у конкурсі до 14 лютого.

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