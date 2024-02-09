Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

8 лютого стало відомо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний йде з посади.

У соцмережах судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному.

Зокрема, судді Верховного Суду Олена Кібенко, Віктор Пророк та Дмитро Гудима зробили фото у своїх соцмережах та змінили фото обкладинки.

Також свою повагу висловила відомий адвокат, арбітражний керуючий, член АПУ Олена Волянська, член науково-консультаційної ради при Голові Верховної Ради України у Науково-консультаційна рада при Голові Верховної Ради України Михайло Савчин, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко та експерт в Офісі змін при Міноборони Михайло Жернаков, який раніше координував ГРД.

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