Требовали 500 000 грн взятки за непроведение проверки: в Киевской области задержали работников Гоструда

Для избегания проверки должностные лица предложили предприятию заключить недействующее соглашение по приобретению строительных товаров у определенной организации и перевести на ее счет средства.

В Киевской области полицейские задержали работников Гоструда, требовавших взятку в полмиллиона гривен за непроведение внеплановой проверки. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

Отмечается, что инспекторы Государственной службы Украины по труду прибыли на территорию строительства одного из субъектов хозяйствования для проведения внеплановой проверки.

«Чтобы предприятие избежало проверки, злоумышленники предложили владельцу общества заплатить 500 тысяч гривен. Однако он должен заключить недействующее соглашение по приобретению строительных товаров у определенной организации, и перевести на его счет предложенные средства», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали фигурантов при получении средств.

Следователи расследуют уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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