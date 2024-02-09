Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

В Высшем совете правосудия отметили, что в существовании Совета председателей судов при ВСП больше нет смысла.

  1. В Украине

Требовали 500 000 грн взятки за непроведение проверки: в Киевской области задержали работников Гоструда

10:44, 9 февраля 2024
Для избегания проверки должностные лица предложили предприятию заключить недействующее соглашение по приобретению строительных товаров у определенной организации и перевести на ее счет средства.
Требовали 500 000 грн взятки за непроведение проверки: в Киевской области задержали работников Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области полицейские задержали работников Гоструда, требовавших взятку в полмиллиона гривен за непроведение внеплановой проверки. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

Отмечается, что инспекторы Государственной службы Украины по труду прибыли на территорию строительства одного из субъектов хозяйствования для проведения внеплановой проверки.

«Чтобы предприятие избежало проверки, злоумышленники предложили владельцу общества заплатить 500 тысяч гривен. Однако он должен заключить недействующее соглашение по приобретению строительных товаров у определенной организации, и перевести на его счет предложенные средства», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали фигурантов при получении средств.

Следователи расследуют уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду