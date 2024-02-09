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Украинских пленных не было в упавшем под Белгородом российском Ил-76, — Алексей Данилов

10:15, 9 февраля 2024
Однако, по его словам, у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.
Украинских пленных не было в упавшем под Белгородом российском Ил-76, — Алексей Данилов
Автор фото: Дмитрий Ларин
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На борту упавшего 24 января под Белгородом российского самолета Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию Бабель.

Однако, по его словам, у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.

«Были ли там наши пленники, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие было бы в значительном количестве», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что, если бы на борту Ил-76 были украинские военнопленные, россияне воспользовались бы этой информацией.

Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И потому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка», - добавил он.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

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