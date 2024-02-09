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Усовершенствовано программное обеспечение ЕГР: что изменилось

11:03, 9 февраля 2024
Введен и улучшен ряд функционалов программного обеспечения ЕГР.
Усовершенствовано программное обеспечение ЕГР: что изменилось
Источник фото: zp.tax.gov.ua
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Государственное предприятие "Национальные информационные системы" заявило об обновлении программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) с 9 февраля 2024 года.

Обновление включает в себя дополнительный функционал, в частности:

  1. Введен функционал изъятия руководителя юридического лица и обособленного подразделения.
  2. Доработан функционал проведения государственной регистрации ФЛП в автоматическом режиме с портала "Дія" в части данных о верификации физического лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.
  3. Доработано отображение в результатах бесплатного запроса информации о возможной недостоверности сведений о структуре собственности и бенефициара, а также, что структура собственности признана НБУ непрозрачной.
  4. Доработан контроль системы на обязательность/необязательность внесения информации о бенефициарах в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.
  5. Улучшен функционал безопасности программного обеспечения ЕГР.
  6. Реализована возможность поиска заявлений по коду доступа в интерфейсе ЕГР.
  7. Оптимизированы поисковые механизмы системы.
  8. Оптимизирован функционал работы черновиков в части сохранения данных, которые связаны с динамикой очистки/изменения при установлении атрибутов типа "флажок".
  9. Оптимизирован контроль функционала переноса данных об учредителях физических лиц во вкладку "Бенефициары".
  10. Удален тип именованного объекта при отображении полного адреса.
  11. Для всех типов физических лиц, сведения о которых вносятся в ЕГР, изменено название атрибута, предусматривающего отсутствие данных о РНОКПП (изменено название с "Наличие отметки в паспорте о религиозных убеждениях" на "РНОКПП отсутствует").
  12. Оптимизирован функционал расширенного поиска запросов в интерфейсе ЕГР.

Кроме того, устранены следующие недостатки и ошибки:

  1. Недостаток при работе с очередью заявлений по отношению к обособленным подразделениям в части создания дополнительного контроля о факте проведения изменений/прекращения по первому заявлению из очереди.
  2. Недостаток, связанный с возможностью редактирования информации о телефоне и адресе электронной почты руководителя обособленного подразделения при проведении регистрационного действия по прекращению обособленного подразделения.
  3. Недостаток метода API ЕГР о невозможности получения сканированной копии учредительного документа в отношении субъектов, у которых актуальная редакция учредительного документа закреплена за регистрационным действием, которое находится в архивном состоянии.
  4. Недостаток функционала получения результатов предоставления административной услуги по коду доступа в части невозможности получения сканированной копии учредительного документа для типа "Оригинал устава".
  5. Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при использовании метода API ЕГР по получению детальной информации о юридическом лице, где содержатся некорректные данные об учредителях.
  6. Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при формировании запроса на получение сканированных копий документов, содержащихся в регистрационном деле в электронной форме (для государственных органов, органов местного самоуправления и других, определенных законом, лиц).
  7. Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при проведении регистрационных действий в отношении некоторых субъектов, в отношении которых имеются несколько операций со сверхкороткой разницей во времени проведения.

Обновленное программное обеспечение ЕГР расширяет возможности пользователей и обеспечивает более эффективную и надежную работу регистрационной системы.

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