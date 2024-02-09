Усовершенствовано программное обеспечение ЕГР: что изменилось

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" заявило об обновлении программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) с 9 февраля 2024 года.
Обновление включает в себя дополнительный функционал, в частности:
- Введен функционал изъятия руководителя юридического лица и обособленного подразделения.
- Доработан функционал проведения государственной регистрации ФЛП в автоматическом режиме с портала "Дія" в части данных о верификации физического лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.
- Доработано отображение в результатах бесплатного запроса информации о возможной недостоверности сведений о структуре собственности и бенефициара, а также, что структура собственности признана НБУ непрозрачной.
- Доработан контроль системы на обязательность/необязательность внесения информации о бенефициарах в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.
- Улучшен функционал безопасности программного обеспечения ЕГР.
- Реализована возможность поиска заявлений по коду доступа в интерфейсе ЕГР.
- Оптимизированы поисковые механизмы системы.
- Оптимизирован функционал работы черновиков в части сохранения данных, которые связаны с динамикой очистки/изменения при установлении атрибутов типа "флажок".
- Оптимизирован контроль функционала переноса данных об учредителях физических лиц во вкладку "Бенефициары".
- Удален тип именованного объекта при отображении полного адреса.
- Для всех типов физических лиц, сведения о которых вносятся в ЕГР, изменено название атрибута, предусматривающего отсутствие данных о РНОКПП (изменено название с "Наличие отметки в паспорте о религиозных убеждениях" на "РНОКПП отсутствует").
- Оптимизирован функционал расширенного поиска запросов в интерфейсе ЕГР.
Кроме того, устранены следующие недостатки и ошибки:
- Недостаток при работе с очередью заявлений по отношению к обособленным подразделениям в части создания дополнительного контроля о факте проведения изменений/прекращения по первому заявлению из очереди.
- Недостаток, связанный с возможностью редактирования информации о телефоне и адресе электронной почты руководителя обособленного подразделения при проведении регистрационного действия по прекращению обособленного подразделения.
- Недостаток метода API ЕГР о невозможности получения сканированной копии учредительного документа в отношении субъектов, у которых актуальная редакция учредительного документа закреплена за регистрационным действием, которое находится в архивном состоянии.
- Недостаток функционала получения результатов предоставления административной услуги по коду доступа в части невозможности получения сканированной копии учредительного документа для типа "Оригинал устава".
- Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при использовании метода API ЕГР по получению детальной информации о юридическом лице, где содержатся некорректные данные об учредителях.
- Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при формировании запроса на получение сканированных копий документов, содержащихся в регистрационном деле в электронной форме (для государственных органов, органов местного самоуправления и других, определенных законом, лиц).
- Устранена ошибка типа "lang.NullPointerException", которая возникала при проведении регистрационных действий в отношении некоторых субъектов, в отношении которых имеются несколько операций со сверхкороткой разницей во времени проведения.
Обновленное программное обеспечение ЕГР расширяет возможности пользователей и обеспечивает более эффективную и надежную работу регистрационной системы.
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