В Киеве переименовали еще ряд городских объектов – среди них улицы, библиотека и скверы

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, в частности, как мы писали ранее, Воздухофлотский проспект теперь стал проспектом Воздушных Сил.
Как сообщили в Киевском городском совете, переименовали:
Соломенский район:
- проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;
- улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.
Деснянский район:
- улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.
Святошинский район:
- улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;
- библиотека имени А. Блока – библиотека имени Игната Юры.
Подольский район:
- переулок Яблочкова – переулок Компанийский;
- безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.
Дарницкий район:
- улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.
Печерский район:
- улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.
Шевченковский район:
- безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.
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