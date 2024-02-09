В Киеве переименовали еще ряд городских объектов – среди них улицы, библиотека и скверы

В столице появился сквер имени Голды Меир.

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, в частности, как мы писали ранее, Воздухофлотский проспект теперь стал проспектом Воздушных Сил.

Как сообщили в Киевском городском совете, переименовали:

Соломенский район:

проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;

улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;

библиотека имени А. Блока – библиотека имени Игната Юры.

Подольский район:

переулок Яблочкова – переулок Компанийский;

безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.

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