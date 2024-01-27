В Киеве появится сквер имени Голды Меир

Обустроить пространство сквера планируют летом этого года.

Источник фото: AP Photo

В столице появится сквер имени Голды Меир – в знак памяти выдающейся международной деятельницы, родившейся в Киеве, одной из основателей государства Израиль.

Обустроить пространство сквера планируют летом этого года с помощью украинских и международных благотворительных фондов.

«В прошлом году мир отмечал 125-летие Голды Меир. И Киевсовет запустил процедуру для присвоения ее имени одному из скверов столицы. Создали его на Подоле, на улице Боричев Тик. Там был участок когда-то давно выделенный посольству россии. В 2014 году Киевсовет вернул эту землю в коммунальную собственность. А в прошлом году предоставил участку статус сквера», – отметили в КГГА.

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