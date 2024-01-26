В Комитете Рады отреагировали на запрет женщинам использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отреагировал на сообщения в СМИ о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

Он подчеркнул, что такая ситуация неправильна и несправедлива по отношению к нашим Героям и памяти о них.

«Мы считаем, что каждый Герой имеет право на продолжение своего рода – и не должно быть формального, чисто бюрократического подхода к этому вопросу относительно погибших Героев. Если современная медицина позволяет это сделать, и если этого хочет семья, то любые бюрократические преграды должны быть сняты.

Если семьям Героев говорят, что существуют какие-то проблемы с хранением биологического материала, что он может быть уничтожен, то к марту мы эту проблему точно уберем», - написал он.

Глава Комитета отметил, что Верховная Рада проголосует за необходимые изменения, в частности, в Гражданский кодекс и другие законы.

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