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Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

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  1. В Україні

Радуцький відреагував на заборону використання жінками біологічного матеріалу їхніх загиблих чоловіків

19:34, 26 січня 2024
У Комітеті Ради відреагували на заборону жінкам використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.
Радуцький відреагував на заборону використання жінками біологічного матеріалу їхніх загиблих чоловіків
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

Він наголосили, що така ситуація неправильна і несправедлива стосовно наших Героїв і памʼяті про них.

«Ми вважаємо, що кожен Герой має право на продовження свого роду – і не має бути формального, суто бюрократичного підходу до цього питання щодо загиблих Героїв. Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті.

Якщо родинам Героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо», - написав він.

Голова Комітету зазначив, що Верховна Рада проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів.

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