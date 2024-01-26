Радуцький відреагував на заборону використання жінками біологічного матеріалу їхніх загиблих чоловіків

У Комітеті Ради відреагували на заборону жінкам використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

Він наголосили, що така ситуація неправильна і несправедлива стосовно наших Героїв і памʼяті про них.

«Ми вважаємо, що кожен Герой має право на продовження свого роду – і не має бути формального, суто бюрократичного підходу до цього питання щодо загиблих Героїв. Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті.

Якщо родинам Героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо», - написав він.

Голова Комітету зазначив, що Верховна Рада проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів.

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