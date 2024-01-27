У Києві зʼявиться сквер імені Голди Меїр

Облаштувати простір скверу планують влітку цього року.

Джерело фото: AP Photo

У столиці зʼявиться сквер імені Голди Меїр – на знак вшанування памʼяті видатної міжнародної діячки, яка народилася в Києві, однієї із засновників держави Ізраїль.

Облаштувати простір скверу планують влітку цього року за допомоги українських і міжнародних благодійних фондів.

«Минулого року світ відзначав 125-річчя Голди Меїр. І Київрада запустила процедуру для присвоєння її ім’я одному зі скверів столиці. Створили його на Подолі, на вулиці Боричів Тік. Там була ділянка колись давно виділена посольству росії. У 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність. А минулого року надала ділянці статус скверу», – зазначили у КМДА.

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