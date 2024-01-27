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Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

  1. В Україні

У Києві зʼявиться сквер імені Голди Меїр

10:12, 27 січня 2024
Облаштувати простір скверу планують влітку цього року.
У Києві зʼявиться сквер імені Голди Меїр
Джерело фото: AP Photo
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У столиці зʼявиться сквер імені Голди Меїр – на знак вшанування памʼяті видатної міжнародної діячки, яка народилася в Києві, однієї із засновників держави Ізраїль.

Облаштувати простір скверу планують влітку цього року за допомоги українських і міжнародних благодійних фондів.

«Минулого року світ відзначав 125-річчя Голди Меїр. І Київрада запустила процедуру для присвоєння її ім’я одному зі скверів столиці. Створили його на Подолі, на вулиці Боричів Тік. Там була ділянка колись давно виділена посольству росії. У 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність. А минулого року надала ділянці статус скверу», – зазначили у КМДА.

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