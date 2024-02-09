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  1. В Україні

Встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ: СБУ затримала зрадника

16:20, 9 лютого 2024
Камери мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі.
Встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ: СБУ затримала зрадника
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Служба безпеки України викрила у Миколаєві ще одного агента російських спецслужб, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. Про це повідомляє СБУ.

У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Для того, щоб відслідковувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.

Камери після встановлення мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі.

«Однак співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано «на гарячому», коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію.

Таким чином Служба безпеки запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба рф дистанційно завербувала наприкінці 2023 року.

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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