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  1. У світі

Україна потребує ракет для захисту держави, – посол в США

13:30, 9 лютого 2024
Українській армії не вистачає військової техніки, – посол в США закликала до допомоги.
Україна потребує ракет для захисту держави, – посол в США
Джерело фото: pravda.com.ua
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Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова підкреслила, що українським військовим критично не вистачає військової техніки, зокрема ракет, для ефективного захисту держави. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Маркарова висловила оптимізм щодо можливості того, що законодавці США нададуть допомогу Україні в цьому питанні.

«У нас ще вистачає бажаючих воювати - немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки - але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі», - заявила вона.

Відповідаючи на запитання про те, якщо експрезидент Дональд Трамп повернеться на посаду, Маркарова зазначила, що Україна має вдячність за надання ракет Javelin під час його адміністрування.

«Це демократія - ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо - це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним. Це загальноамериканська проблема», - додала вона.

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