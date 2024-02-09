Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному

Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи в стані необхідної оборони, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що інших доказів, які б спростували версію сторони захисту про те, що застосування пневматичного пістолета було здійснено у зв'язку з агресивною поведінкою потерпілого та для захисту від нього, судом не наведено, і, таким чином, твердження засудженого не спростовані «поза розумним сумнівом».

Суддя з Херсону досі не з’явився в новий суд і перебуває невідомо де

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду ймовірно залишився в окупованому Херсоні, а тепер може бути звільнений з посади за небажання працювати.

  1. В Україні

АРМА виявило активи сина експосадовця податкової, який ухилявся від сплати податків

13:39, 9 лютого 2024
Співробітники АРМА виявили 15 автомобілів,  19 об’єктів нерухомості та 5 земельних ділянок.
АРМА виявило активи сина експосадовця податкової, який ухилявся від сплати податків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

АРМА повідомило, що виявило та розшукало активи сина експосадовця Державної податкової служби України, який ухилявся від сплати податків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що син експосадовця Державної податкової служби України за попередньою змовою з пов’язаними з ним фізичними особами отримував грошові кошти в готівковій та безготівковій формі та ухилявся від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету  коштів в особливо великих розмірах.

Співробітники АРМА виявили та розшукали такі активи фігуранта:

- автомобільний транспорт  – 15

- житлова нерухомість – 6

- нежитлова нерухомість – 13

- інтелектуальна власність – 2

- земельні ділянки – 5

- зброя – 9 одиниць

- авіаційний/повітряний транспорт – 1

- морський та річковий транспорт – 3

- частки у статутних капіталах - 26 265 416 грн.

Нацагентство вже передало отриману інформацію до Бюро економічної безпеки України для вжиття відповідних заходів. Зокрема, арешту та подальшої конфіскації виявлених активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду