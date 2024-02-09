АРМА виявило активи сина експосадовця податкової, який ухилявся від сплати податків

Співробітники АРМА виявили 15 автомобілів, 19 об’єктів нерухомості та 5 земельних ділянок.

АРМА повідомило, що виявило та розшукало активи сина експосадовця Державної податкової служби України, який ухилявся від сплати податків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що син експосадовця Державної податкової служби України за попередньою змовою з пов’язаними з ним фізичними особами отримував грошові кошти в готівковій та безготівковій формі та ухилявся від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Співробітники АРМА виявили та розшукали такі активи фігуранта:

- автомобільний транспорт – 15

- житлова нерухомість – 6

- нежитлова нерухомість – 13

- інтелектуальна власність – 2

- земельні ділянки – 5

- зброя – 9 одиниць

- авіаційний/повітряний транспорт – 1

- морський та річковий транспорт – 3

- частки у статутних капіталах - 26 265 416 грн.

Нацагентство вже передало отриману інформацію до Бюро економічної безпеки України для вжиття відповідних заходів. Зокрема, арешту та подальшої конфіскації виявлених активів.

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