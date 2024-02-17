«Если Трамп приедет в Украину, я готов с ним поехать на фронт», — Зеленский

Президент отметил, что публично пригласил Трампа, но все зависит от его желания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уехать на фронт с экс-президентом США Дональдом Трампом, если тот изъявит желание приехать в Украину. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

«Я его (Дональда Трампа – ред.) публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение о том, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война», – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах.

Также мы писали, что Трамп убежден, что США должны прекратить оказывать помощь другим странам, если она не считается займом.

Добавим, что Трамп предложил мирный план завершения войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.