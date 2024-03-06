Национальный банк готовится провести открытое тестирование е-гривны

В открытом тестировании е-гривны смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

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Национальный банк Украины сообщил, что в 2024 году планирует провести открытое тестирование государственной цифровой валюты - е-гривны. К тестированию валюты смогут приобщиться все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В регуляторе напомнили, что первое тестирование е-гривны НБУ было проведено еще в 2018 году. Оно проходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы «Электронная гривна», выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями – участниками проекта.

Во время второго этапа, который должен стартовать во второй половине 2024, состоится открытое тестирование. В нем смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, желающие протестировать функциональность е-гривны.

«Все платежные операции с е-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. Сейчас мы осуществляем поиск разработчика технологического решения по реализации пилотного проекта. Во время тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине», – заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в интервью PaySpace Magazine.

Ранее сообщалось, что НБУ презентовал проект концепции е-гривны.

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