Илон Маск сообщил, будет ли он давать деньги Дональду Трампу на предвыборную кампанию

Американский миллиардер Илон Маск сделал заявление о том, будет ли он давать средства Дональду Трампу на президентскую кампанию.

Как ранее мы писали, экс-президент США Дональд Трамп, который срочно ищет деньги для поддержки своей президентской кампании, встретился с миллиардером Илоном Маском.

Позже владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск сообщил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Комментируя свою встречу с Дональдом Трампом Маск, миллиардер написал: «Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.