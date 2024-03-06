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6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

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Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

  1. В мире

Илон Маск сообщил, будет ли он давать деньги Дональду Трампу на предвыборную кампанию

19:15, 6 марта 2024
Американский миллиардер Илон Маск сделал заявление о том, будет ли он давать средства Дональду Трампу на президентскую кампанию.
Илон Маск сообщил, будет ли он давать деньги Дональду Трампу на предвыборную кампанию
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Как ранее мы писали, экс-президент США Дональд Трамп, который срочно ищет деньги для поддержки своей президентской кампании, встретился с миллиардером Илоном Маском.

Позже владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск сообщил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Комментируя свою встречу с Дональдом Трампом Маск, миллиардер написал: «Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США».

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