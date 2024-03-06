Кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей стало меньше: первый этап конкурса даже не завершился

Глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко добровольно прекратил участие в конкурсе

Источник фото - Совещательная группа экспертов

Кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей стало еще меньше.

Совещательная группа экспертов (СГЭ, ДГЕ) 6 марта сообщила, что участие в конкурсе решил прекратить глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко.

Соответствующее заявление от Александра Коровайко поступило непосредственно в день собеседования кандидата с Совещательной группой экспертов.

Свое решение судья объяснил тем, что во время войны желает остаться с коллективом Херсонского апелляционного суда.

«Я хочу быть с коллективом суда в столь сложное время. Прекращаю участие в конкурсе до лучших времен», – сообщил Александр Коровайко.

Таким образом, по состоянию на 6 марта претендентами на должности судей КСУ по квоте Съезда судей остались только 9 человек. Абсолютное большинство из них – это судьи судов первой инстанции или представители других юридических профессий. Судей Верховного Суда, например, в конкурсе осталось только двое – это судья КГС ВС Алла Олийнык и судья КУС ВС Александра Яновская.

При этом следует отметить, что собеседования с членами СГЭ – это только первый этап конкурса. Кандидатов, удачно прошедших собеседования, ждет экзамен на оценивание уровня компетентности в сфере права.

Также 5 марта понесли «потери» и кандидаты на должности судей КСУ по квоте Верховной Рады – заявление о прекращении участия в конкурсе направил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Копыленко (в прошлом – директор Института законодательства Верховной Рады).

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», на днях участие в конкурсе на должности судей КСУ прекратили сразу трое судей Верховного Суда.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.