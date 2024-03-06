Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей стало меньше: первый этап конкурса даже не завершился

Глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко добровольно прекратил участие в конкурсе

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей стало меньше: первый этап конкурса даже не завершился

18:55, 6 марта 2024
Глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко добровольно прекратил участие в конкурсе
Кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей стало меньше: первый этап конкурса даже не завершился
Источник фото - Совещательная группа экспертов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей стало еще меньше.

Совещательная группа экспертов (СГЭ, ДГЕ) 6 марта сообщила, что участие в конкурсе решил прекратить глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко.

Соответствующее заявление от Александра Коровайко поступило непосредственно в день собеседования кандидата с Совещательной группой экспертов.

Свое решение судья объяснил тем, что во время войны желает остаться с коллективом Херсонского апелляционного суда.

«Я хочу быть с коллективом суда в столь сложное время. Прекращаю участие в конкурсе до лучших времен», – сообщил Александр Коровайко.

Таким образом, по состоянию на 6 марта претендентами на должности судей КСУ по квоте Съезда судей остались только 9 человек. Абсолютное большинство из них – это судьи судов первой инстанции или представители других юридических профессий. Судей Верховного Суда, например, в конкурсе осталось только двое – это судья КГС ВС Алла Олийнык и судья КУС ВС Александра Яновская.

При этом следует отметить, что собеседования с членами СГЭ – это только первый этап конкурса. Кандидатов, удачно прошедших собеседования, ждет экзамен на оценивание уровня компетентности в сфере права.

Также 5 марта понесли «потери» и кандидаты на должности судей КСУ по квоте Верховной Рады – заявление о прекращении участия в конкурсе направил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Копыленко (в прошлом – директор Института законодательства Верховной Рады).

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», на днях участие в конкурсе на должности судей КСУ прекратили сразу трое судей Верховного Суда.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду