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На Буковине энергоснабжающая компания вернула общине 700 тысяч гривен

10:20, 7 марта 2024
Компания необоснованно завысила цену на электроэнергию.
На Буковине энергоснабжающая компания вернула общине 700 тысяч гривен
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На Буковине прокуратура обеспечила возврат в бюджет Клишковецкой общины почти 700 тысяч гривен. Средствами безосновательно завладела энергоснабжающая компания, с которой у сельсовета был подписан договор. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в 2021 году Клишковецкий сельский совет Днестровского района Черновицкой области заключил договор с поставщиком электроэнергии более чем на 1,5 млн грн.

Позже стороны с нарушениями подписали 11 дополнительных соглашений, на основании которых цена на электроэнергию была необоснованно увеличена, а объем поставок уменьшен.

Это привело к безосновательному освоению поставщиком услуг почти 700 тыс грн бюджетных средств.

Отмечается, что правовая позиция прокуратуры по неправочинности этих соглашений была подтверждена решением Хозяйственного суда Черновицкой области. Следовательно, энергетическая компания вернула деньги Клишковецкому обществу.

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