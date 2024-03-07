На Буковині енергопостачальна компанія повернула громаді 700 тисяч гривень

Компанія необгрунтовано завищила ціну на електроенергію.

На Буковині прокуратура забезпечила повернення в бюджет Клішковецької громади майже 700 тисяч гривень. Коштами безпідставно заволоділа енергопостачальна компанія, з якою в сільради був підписаний договір. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, у 2021 році Клішковецька сільська рада Дністровського району Чернівецької області уклала договір з постачальником електроенергії на понад 1,5 млн грн.

Пізніше сторони з порушеннями підписали 11 додаткових угод, на підставі яких ціну на електроенергію було необґрунтовано збільшено, а обсяг постачання зменшено.

Це призвело до безпідставного освоєння надавачем послуг майже 700 тис грн бюджетних коштів.

Зазначається, що правову позицію прокуратури щодо неправочинності цих угод підтвердили рішенням Господарського суду Чернівецької області. Відтак енергетична компанія повернула гроші Клішковецькій громаді.

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