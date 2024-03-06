Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки

Невдовзі країни підготують безпекову угоду для підписання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

«Я радий сказати, що ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці», - сказав Глава держави.

Також він виразив сподівання, що невдовзі команди підготують угоду для підписання, щоб зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Ще Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Додамо, Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки.

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