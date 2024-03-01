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  1. В Україні

Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки

17:08, 1 березня 2024
Документ передбачає надання Україні сучасного військового обладнання, підтримку оборонної промисловості та посилення допомоги в напрямку економічного відновлення й відбудови.
Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки
Фото: president.gov.ua
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У п’ятницю, 1 березня, у Харкові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поставили підпис під угодою про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно. Документ є чинним протягом десяти років з дати його підписання.

У документі, який підписано в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі, зафіксоване надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років.

Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.

У невійськовій сфері, зокрема, передбачається посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Крім того, у документі розширені блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України.

Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки. 

Ще Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

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