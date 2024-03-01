Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности

Документ предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности, а также усиление помощи в направлении экономического восстановления.

Фото: president.gov.ua

В пятницу, 1 марта, в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поставили подписи под соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Соглашение закрепляет решение Нидерландов продолжать сотрудничество с целью дальнейшего оказания и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания.

В документе, подписанном в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продление оборонной поддержки в течение 10 лет.

Документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержки оборонной промышленности. Приоритет – в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил.

В невоенной сфере, в частности, предполагается усиление помощи Украине в направлении экономического восстановления и восстановления, противодействия гибридным угрозам, в области разведки, кибернетической и информационной безопасности, в сфере борьбы с оргпреступностью, а также в области критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе расширены блоки санкций, возмещения убытков и привлечения государства-агрессора к ответственности, а также поддержки со стороны Нидерландов культурного наследия Украины.

Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

Фото: president.gov.ua

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