Можно ли по письменному обращению получить копию акта камеральной проверки: ответ ГНС

Налогоплательщик имеет право получить копию документа, если контролирующий орган направил ему документ заказным письмом с уведомлением о вручении.

Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, можно ли по письменному обращению получить копию акта камеральной проверки.

Налогоплательщик, которому был направлен документ (ППР, налоговое требование, акт камеральной проверки, письмо, другой документ) в порядке, определенном статьей 42 НКУ, и который считается должным образом врученным, имеет право получить:

оригинал документа, если налогоплательщику направлен контролирующим органом такой документ в электронной форме;

копию документа, если налогоплательщику направлен контролирующим органом документ заказным письмом с уведомлением о вручении (в т. ч. если документ не был вручен и почтовой службой в уведомлении о вручении как причина указана невручение) или вручена его лично налогоплательщику (его представителю).

Согласно пункту 42.1 статьи 42 НКУ налоговые уведомления – решения (ППР), налоговые требования или другие документы по вопросам администрирования налогов, сборов, платежей, налогового контроля, в том числе по вопросам проведения проверок, сверок, адресованные контролирующим органом налогоплательщику, должны быть составленные в письменной форме, соответствующим образом подписанные и в случаях, предусмотренных законодательством, заверенные печатью такого контролирующего органа и отражаться в электронном кабинете.

НПР направляется (вручается) налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ (пункт 58.3 статьи 58 НКУ).

В случае, когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) НПР (абзац первый пункта 59.1 статьи 59 НКУ).

По результатам камеральной проверки в случае установления нарушений составляется акт в двух экземплярах, который подписывается должностными лицами такого органа, проводившими проверку, и после регистрации в контролирующем органе вручается или направляется для подписания в течение трех рабочих дней налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ ( пункт 86.2 статьи 86 НКУ).

Документы считаются должным образом врученными, если они направлены в порядке, определенном пунктом 42.4 статьи 42 НКУ, направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручены налогоплательщику (его представителю) (пункт 422). НКУ).

Согласно абзацам первым – третьим пункта 42.4 статьи 42 НКУ налогоплательщики, которые представляют отчетность в электронной форме и/или прошли электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, могут осуществлять переписку с контролирующими органами средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и от 05 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». Для лиц, являющихся финансовыми агентами, переписка с контролирующим органом в электронной форме обязательна в случаях, определенных НКУ.

Переписка контролирующих органов с налогоплательщиками, указанными в абзаце первом пункта 42.4 статьи 42 НКУ, подавших заявление о желании получать документ через электронный кабинет, а также с финансовыми агентами в случаях, определенных НКУ, осуществляется средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований Закона № 851 и Закона № 2155 путем отправки документа в электронный кабинет с одновременным отправлением налогоплательщику в его электронный адрес (адреса) информации о виде документа, дате и времени его отправки в электронный кабинет.

Документ, отправленный контролирующим органом в электронный кабинет, считается врученным налогоплательщику или финансовому агенту, если он сформирован с соблюдением требований Закона № 851 и Закона № 2155 и доступен в электронном кабинете.

В частности, согласно абзацу седьмого подпункта 69.2 экз. 2 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ документ, отправленный контролирующим органом в электронный кабинет, считается врученным налогоплательщику, если он сформирован с соблюдением требований Закона № 851 и Закона № 2155.

Пунктом 42.5 статьи 42 НКУ определено, что в случае если налогоплательщик не подал заявление о желании получать документ через электронный кабинет, переписка с налогоплательщиком осуществляется путем отправки по адресу (местонаханию, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручаются налогоплательщику (его представителю).

В случае если почта не может вручить налогоплательщику документ в связи с отсутствием по местонахождению должностных лиц налогоплательщика, их отказом принять документ, ненахождение фактического местоположения (местонахождение) налогоплательщика или по другим причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

По требованию налогоплательщика, получившего документ в электронной форме, контролирующий орган предоставляет такому налогоплательщику соответствующий документ в бумажной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в бумажной или электронной форме) налогоплательщика.

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 10 Закона Украины от 13 января 2011 года № 2939-VI «О доступе к публичной информации» каждое лицо имеет право на доступ к информации о ней, которая собирается и хранится.

Распорядители информации, владеющие информацией о лице, обязаны, в частности, предоставлять ее беспрепятственно и бесплатно по требованию лиц, к которым она относится, кроме случаев, предусмотренных законом (пункт 1 части третьей статьи 10 Закона № 2939).

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