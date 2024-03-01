Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило Порядок ведения перечня кошельков с цифровой идентификацией

В 2021 году Европейская комиссия предложила дополнить Регламент eiDAS требованием для каждой из стран ЕС разработать цифровой кошелек идентификации.

Может ли искусственный интеллект заменить судью – в Верховном Суде обсудили имплементацию Вывода КСЕС по ИИ в судопроизводстве

Представитель Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие «красные линии» очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года

В марте будет сформирован новый состав Общественного совета международных экспертов.

Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

  1. В Украине

САП направило в суд обвинение нардепа Мариковского в недостоверном декларировании криптовалюты

16:44, 1 марта 2024
САП заявила, что народный депутат Александр Мариковский обвиняется в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.
САП направило в суд обвинение нардепа Мариковского в недостоверном декларировании криптовалюты
Источник фото: Слуга народа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 1 марта, в суд направлен обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему вроде бы еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.

Действия указанного нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о Александре Мариковском. Отметим, что в декларации Александра Мариковского за 2020 год указано, что он имеет криптовалюту Биткоин в количестве 32.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский заявлял, что информация о подозрении стала для него "полным шоком". 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео