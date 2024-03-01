САП направило в суд обвинение нардепа Мариковского в недостоверном декларировании криптовалюты

САП заявила, что народный депутат Александр Мариковский обвиняется в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Источник фото: Слуга народа

В пятницу, 1 марта, в суд направлен обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему вроде бы еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.

Действия указанного нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о Александре Мариковском. Отметим, что в декларации Александра Мариковского за 2020 год указано, что он имеет криптовалюту Биткоин в количестве 32.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский заявлял, что информация о подозрении стала для него "полным шоком".

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