Народного депутата підозрюють в недостовірному декларуванні криптовалюти на 24 млн грн

НАБУ і САП з’ясували, що зазначений в декларації нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави.

Джерело фото: Слуга народу

НАБУ і САП у середу, 31 січня, повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік чинному народному депутату України.

Дій нардепа кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, а розслідування розпочали на підставі висновку НАЗК.

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро за даними слідства, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Однак НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб’єкта декларування.

Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн грн.

За інформацією «РБК-Україна», мова йде про депутата Олександра Маріковського. Зазначимо, що у декларації Олександра Маріковського за 2020 рік вказано, що він має криптовалюту Біткоїн у кількості 32.

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