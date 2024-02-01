Чому при нарахуванні пенсії не враховують зарплату за роботу в районах Крайньої Півночі: відповідь

Щодо врахування зарплати за роботу в районах Крайньої Півночі може бути кілька нюансів.

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Стало відомо, чи враховується зарплата за роботу в районах Крайньої Півночі при нарахуванні пенсії. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, сьогодні при обчисленні пенсії, насамперед, враховують зарплату за роботу після 1 липня 2000 року. Зарплату за періоди роботи до 2000 року можуть врахувати додатково за бажанням особи, якщо збереглися первинні документи, на підставі яких була видана довідка.

Очевидно, що на сьогодні у органів Пенсійного фонду України немає можливості зробити перевірку достовірності видачі довідки за роботу, що здійснювалася у відповідній місцевості. Можливості надіслати відповідний запит до компетентних органів країни-агресора об’єктивно немає.

Другий нюанс пов’язаний з тим, що за роботу в районах Крайньої Півночі до зарплати нараховувалися пільгові коефіцієнти. Згідно з чинним законодавством України, зарплата з північними коефіцієнтами може бути врахована при обчисленні пенсії, тільки якщо мова йде про періоди роботи до 1991 року. Якщо взяти довідку про роботу на Півночі, наприклад, за 90-ті роки, то районні коефіцієнти з неї доведеться вирахувати. Тому сенс брати таку зарплату до розрахунку фактично втрачається.

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