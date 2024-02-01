Почему при начислении пенсии не учитывают зарплату за работу в районах Крайнего Севера: ответ

Относительно учета зарплаты за работу в районах Крайнего Севера может быть несколько нюансов.

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Стало известно, учитывается ли зарплата за работу в районах Крайнего Севера при начислении пенсии. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, сегодня при исчислении пенсии, прежде всего, учитывают зарплату за работу после 1 июля 2000 года. Зарплату за периоды работы до 2000 г. могут учесть дополнительно по желанию лица, если сохранились первичные документы, на основании которых была выдана справка.

Очевидно, что на сегодняшний день у органов Пенсионного фонда Украины нет возможности сделать проверку достоверности выдачи справки за работу, которая осуществлялась в соответствующей местности. Возможности послать соответствующий запрос в компетентные органы страны-агрессора объективно нет.

Второй нюанс связан с тем, что за работу в районах Крайнего Севера к зарплате начислялись льготные коэффициенты. Согласно действующему законодательству Украины зарплата с северными коэффициентами может быть учтена при исчислении пенсии, только если речь идет о периодах работы до 1991 года. Если взять справку о работе на Севере, например, за 90-е годы, то районные коэффициенты по ней придется вычислить. Поэтому смысл брать такую зарплату в расчет фактически теряется.

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