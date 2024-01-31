В Сумах подозревают акушерку в смерти новорожденного ребенка

Из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей акушерки скончался новорожденный мальчик.

В Сумах подозревают врача акушерку-гинекологиню Клинического перинатального центра Пресвятой Девы Марии за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей которой привело к смерти новорожденного. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2023 года 23-летняя девушка на 40 неделе беременности была госпитализирована в акушерское отделение со схватками. Во время обследования беременной зафиксировано неудовлетворительное сердцебиение плода.

Несмотря на это, дальнейший контроль за сердцебиением врач не проводила, поэтому своевременно не определила отклонения от нормы. Через некоторое время было принято решение о срочном "кесаревом сечении".

Как следствие, извлечен живой мальчик с двукратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи и настоящим узлом пуповины. Проведенные реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, констатирована биологическая смерть ребенка.

Согласно заключению экспертизы причиной смерти новорожденного является внутриутробная асфиксия при рождении. При постоянном мониторинге, своевременного диагностирования дистресса плода с проведением оперативного родоразрешения путем кесарева сечения, смерти ребенка можно было избежать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.