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  1. В Україні

У Сумах підозрюють акушерку у смерті новонародженої дитини

23:42, 31 січня 2024
Через неналежне виконання професійних обов’язків акушерки помер новонароджений хлопчик.
У Сумах підозрюють акушерку у смерті новонародженої дитини
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У Сумах підозрюють лікарку акушерку-гінекологиню Клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії за неналежне виконання професійних обов’язків якої призвело до смерті новонародженого. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні 2023 року 23-річна дівчина на 40 тижні вагітності була госпіталізована в акушерське відділення з переймами. Під час обстеження вагітної зафіксовано незадовільне серцебиття плода. Попри це, подальший контроль за серцебиттям лікар не проводила, відтак своєчасно не визначила відхилення від норми. Через деякий час було прийнято рішення про терміновий "кесарів розтин".

Як наслідок, вилучено живого хлопчика з двократним тугим обвиттям пуповини навколо шиї та справжнім вузлом пуповини. Проведені реанімаційні заходи виявились безрезультатними, констатовано біологічну смерть дитини.

Відповідно до висновку експертизи причиною смерті новонародженого є внутріутробна асфіксія при народженні. За умови постійного моніторингу, своєчасного діагностування дистресу плода з проведенням оперативного розродження шляхом кесаревого розтину, смерті дитини можна було уникнути.

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