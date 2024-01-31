Підтримка України важлива і як засіб стримування Китаю, який прагне очолити вісь супротивників США – Конгрес

Ексочільник ЦРУ Майк Помпео, запрошений на слухання, погодився, що конфлікти, які зараз переживає світ, пов'язані.

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Підтримка України важлива і як засіб стримування Китаю, який прагне очолити вісь супротивників США. Про це говорили учасники слухань в Конгресі, які провів Тимчасовий комітет Конгресу США, що досліджує питання Китаю, пише «Голос Америки».

Китай, росія та Корея об'єднуються проти Заходу, каже конгресмен-республіканець Майк Галлагер, який головував на слуханнях у вівторок, 30 січня.

«Авторитарні країни об’єднуються проти нас. Це не окрема проблема, а різні обличчя однієї», - каже політик.

Відкриваючи слухання, Галлагер згадав, як Черчиль назвав озброєння Німеччини перед Другою світовою війною штормом, що насувається: «Сьогодні шторм насувається знову. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ щонайменше з часів Другої світової. І він має охочих друзів в Тегерані, Москві та Пхеньяні. Тому ми маємо подумати про уроки історії».

Комуністична партія Китаю, йдеться в тексті виступу Галлагера, є «основним банкіром та постачальником російської війни в Україні і споживачем номер один іранської нафти»… росія застосовує іранські дрони та боєприпаси, щоб вбивати українців. путін готується придбати іранські балістичні ракети, а Північна Корея доставила більше тисячі контейнерів військового обладнання, щоб допомогти російській війні».

Колишній очільник ЦРУ Майк Помпео, запрошений на слухання, погодився, що конфлікти, які зараз переживає світ, пов'язані.

«Всі ці питання пов'язані. Це не незалежні стратегії. Вони можуть розвиватись в незалежних театрах дій. Але не помиляйтесь, іранські дрони йдуть до росії, щоб вбивати українських дітей. Російські енергоресурси йдуть до Китаю, китайські напівпровідники йдуть до російської оборонної індустрії. Іранська нафта йде як до росії, так і до Китаю. Вони діють, щоб зашкодити тому, що для нас найважливіше вдома», - заявив Помпео під час слухань.

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