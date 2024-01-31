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Без The Weeknd, Біллі Айліш та Тейлор Свіфт: Universal видалить свою музику з TikTok

23:21, 31 січня 2024
Холдинг заявив, що соцмережа намагається побудувати бізнес на музиці, не сплачуючи справедливих роялті виконавцям і авторам.
Без The Weeknd, Біллі Айліш та Тейлор Свіфт: Universal видалить свою музику з TikTok
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Найбільший холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group вирішив видалити свою музику із соцмережі TikTok. Холдинг заявив, що соцмережа намагається побудувати бізнес на музиці, не сплачуючи справедливих роялті виконавцям і авторам. Про це повідомляє Variety.

Так, Universal Music Group (UMG) оприлюднив відкритий лист під заголовком «Чому ми повинні взяти тайм-аут у TikTok». У ньому UMG називає своєю головною місію допомогу артистам і авторам пісень у досягненні свого найбільшого творчого та комерційного потенціалу. Наголошується, що для цього UMG укладає угоди з партнерами по всьому світу, одним з яких є TikTok.

«Як і у випадку з багатьма іншими платформами, з якими ми співпрацюємо, успіх TikTok як однієї з найбільших у світі соціальних платформ значною мірою був побудований на музиці, створеній нашими виконавцями та авторами пісень. Його керівники з гордістю публічно заявляють, що «музика є серцевиною досвіду TikTok", і наш аналіз підтверджує, що більшість вмісту на TikTok містить музику, більше ніж на будь-якій іншій великій соціальній платформі», - зауважили у листі.

UMG оголосила, що умови відносин із TikTok визначаються контрактом, термін дії якого закінчується 31 січня 2024 року.

«Під час наших дискусій щодо поновлення контракту ми наполягали на трьох важливих питаннях: відповідне роялті для наших артистів і авторів пісень, захист людей-артистів від шкідливого впливу штучного інтелекту та безпека в Інтернеті для користувачів TikTok», - заявили в листі.

В UMG зауважили, що вживають заходів для реалізації цих пунктів усюди.

«Що стосується питання компенсації (роялті) виконавцям і авторам пісень, TikTok запропонував платити нашим виконавцям і авторам пісень за ставкою, яка є часткою від ставки, яку платять аналогічні основні соціальні платформи. Сьогодні, попри величезну та зростальну базу користувачів, стрімке зростання доходів від реклами та все більшу залежність від музичного контенту, TikTok дає лише близько 1% нашого загального доходу, що свідчить про те, як мало TikTok компенсує виконавцям і авторам пісень. Зрештою, TikTok намагається побудувати музичний бізнес, не сплачуючи справедливої вартості за музику», - заявили в Universal Music Group.

Також вони наголосили, що TikTok дозволяє наповнювати платформу записами, згенерованими штучним інтелектом, а також розробляє інструменти, щоб увімкнути, просувати та заохочувати створення музики ШІ на самій платформі, а потім «вимагає договірного права, яке дозволить масово поширювати цей вміст». В UMG назвали це «спонсоруванням заміни артистів штучним інтелектом».

«Ми завжди будемо боротися за наших артистів і авторів пісень і відстоювати творчу та комерційну цінність музики», - наголосили в Universal Music Group.

У відповідь UMG TikTok заявив, що Universal Music Group «поставила власну жадібність вище інтересів своїх виконавців і авторів пісень».

«Попри брехливий наратив і риторику Universal, факт полягає в тому, що вони вирішили піти від потужної підтримки платформи з понад мільярдом користувачів, яка служить безкоштовним засобом просування та відкриття для їхніх талантів. TikTok зміг укласти угоди з усіма іншими лейблами та видавцями. Очевидно, що корисливі дії Universal не в інтересах артистів, авторів пісень і шанувальників», - наголосили в TikTok.

Як відомо, Universal Music Group працює з Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Rosalía, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Джей Балвін, Бренді Карлайл, Coldplay, Pearl Jam, Бобом Діланом і Post Malone.

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